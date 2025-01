Zu Beginn des neuen Jahres präsentiert sich das Wetter in Cala Millor auf der beliebten Ferieninsel Mallorca angenehm mild. Trotz einer mäßigen Bewölkung sind keine Niederschläge zu erwarten, was dem typischen Januarwetter in dieser Region entspricht. Mit einer minimalen Temperatur von 10,05 Grad Celsius und einer Höchsttemperatur von 14,99 Grad Celsius bleiben wir also sprichwörtlich auf der warmen Seite.

Temperaturen über den Tag verteilt In den Morgenstunden können wir mit rund 10,62 Grad Celsius rechnen, wobei das Quecksilber bis zum Mittag auf 14,03 Grad Celsius klettert - ideale Bedingungen für einen Spaziergang an der Uferpromenade oder auf dem nahegelegenen Naturpark Punta de n'Amer. Der Nachmittag fällt mit 13,14 Grad Celsius etwas kühler aus und in der Nacht senken sich die Temperaturen auf 11,6 Grad Celsius. Gefühlte Temperaturen Wie jeder Meteorologe weiß, können die tatsächlichen Temperaturen vom gefühlten Temperaturwert abweichen. Unsere Berechnungen gehen davon aus, dass die gefühlten Temperaturen im Laufe des Tages bei morgens 9,9 Grad Celsius, tagsüber bei 13,13 Grad Celsius, nachmittags bei 12,29 Grad Celsius und in der Nacht bei 10,59 Grad Celsius liegen werden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Und jetzt zu den meisten Feinheiten, die unser Wetter in Cala Millor prägen. Der Atmosphärendruck beträgt 1023 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 63 Prozent, was für ein angenehmes Klima sorgt, das nicht zu trocken ist. Der Wind weht aus Richtung 253 Grad mit einer Geschwindigkeit von 4,26 Metern pro Sekunde und in Böen kann er bis zu 7,58 Meter pro Sekunde erreichen. Zusammengefasst: Ein weiterer schöner Wintertag in Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet uns. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, die natürliche Schönheit der Insel auch im Winter zu genießen - selbstverständlich vermummt in Ihrer liebsten Winterjacke.