Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Hier ist Ihr aktueller Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca für heute, den 3. Januar 2025. Bitte vergessen Sie nicht, dass Wetterprognosen dazu neigen, sich ständig zu ändern. Dennoch wird es heute überwiegend bewölkt sein, mit Bukett und Wolkendecke, die einen erheblichen Teil des Himmels bedecken.

Temperaturverlauf für den heutigen Tag

Die minimalen Temperaturen werden mit 12,26ºC in der frühen Morgenstunde erwartet, während die maximale Temperatur bei etwa 15,44ºC liegen wird. Da sich die Sonne im Winter auf ihrer südlichsten Bahn befindet, sind die Temperaturen insgesamt gemäßigt. Am Morgen fühlen Sie sich ein wenig kühler bei 13,01ºC. Am Tag werden die Temperaturen auf bis zu 15,4ºC steigen, wonach sie am Nachmittag einen sanften Rückgang auf 12,82ºC haben werden, bevor sie in der Nacht auf 12,26ºC abfallen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich jedoch etwas von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Am Morgen wird das Thermometer 12,35ºC anzeigen, während tagsüber ein Anstieg auf 14,61ºC zu erwarten ist. Am Nachmittag können Sie eine leichte Abkühlung auf 11,85ºC erwarten, während die gefühlte Temperatur nachts auf 11,32ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls wichtige Faktoren, die das Wetter beeinflussen. Heute wird der atmosphärische Druck bei 1024 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegen wird. Der Wind wird ziemlich sanft sein und mit einer Geschwindigkeit von 4,79 m/s in Richtung 297º wehen. Windböen werden eine stärkere Geschwindigkeit von bis zu 6,07 m/s erreichen. Bei solch geringem Wind wird die Hitze nicht so stark verbreitet, was zu einem Gefühl von Wärme trotz der Bewölkung führen kann.

Zum Abschluss eine Info für die Wolkenliebhaber, die Wolkendecke beträgt heute 51%, also behalten Sie Ihren Regenschirm in Bereitschaft, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit dennoch bei 0 liegt. Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Wetter, wie immer es auch sein mag!