Beim Öffnen der Vorhänge oder Blick aus dem Fenster könnte man an diesem Tag ein eher trübes Bild vorfinden: Graue Wolken bedecken den Himmel von Palma de Mallorca. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, trotz der Wolken bleibt es trocken. Ein typischer Wintermorgen auf der Insel mit frischen Temperaturen, die jedoch im Laufe des Tages angenehmer werden. Die maximale Temperatur erreicht 16.18ºC, während die minimale bei 10.81ºC liegt.

Temperaturen den ganzen Tag über

Der Morgen startet mit einer Temperatur von 10.81ºC. Zusammengefasst öffnen wir den Tag gemächlich. Aber wie es für Palma typisch ist, ist der Tag mild und die Temperatur erreicht bis zu 15.46ºC - eine angenehme Wärme für den Winter. Am Nachmittag wird es etwas kühler und die Temperatur sinkt auf 12.48ºC, bevor sie sich in der Nacht auf einem ähnlichen Niveau von 12.45ºC einpendelt.

Gefühlte Temperaturen

Wir alle wissen, dass das, was das Thermometer anzeigt, oft nicht das ist, was wir tatsächlich fühlen. Morgens, wenn wir zum ersten Mal vor die Tür treten, fühlt es sich nur wie 9.46ºC an. Im Laufe des Tages fühlt es sich etwas wärmer an, mit 14.58ºC. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 11.87ºC, bevor sie sich in der Nacht auf 11.92ºC erhöht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so liegt der Atmosphärendruck bei 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 58%. Für diejenigen unter Ihnen, die Windliebhaber sind, können Sie eine leichte Brise erwarten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.4 m/s aus Richtung 231º und in Böen sind bis zu 3.69 m/s möglich.

Zusammenfassend, ein Winterwetter in Palma, wie wir es kennen: wolkenverhangen, aber trocken und ohne allzu große Kälte. Eine Gelegenheit, den milden Winter der Insel zu genießen, vielleicht mit einem Spaziergang entlang der Küste oder einem heißen Getränk auf einer der vielen gemütlichen Terrassen der Stadt. Gute Aussichten, um den Tag zu genießen - auch wenn die Wolken den Himmel bedecken.