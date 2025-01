In Cala Millor, einem der beliebtesten Urlaubsziele auf der bezaubernden Insel Mallorca, wird der 04. Januar 2025 hauptsächlich bewölkt sein, trotzdem mit milden Winter-Temperaturen zwischen 11,42ºC und 16,11ºC. Die inseltypische Frische des Mittelmeeres sorgt für angenehmes Wetter zu dieser Jahreszeit, das perfekt ist für Spaziergänge oder Verkostungen der exquisiten mallorquinischen Gastronomie.

Temperaturverlauf über den Tag

Morgendliche Frische begrüßt uns mit einer Temperatur von 11,76ºC. Während des Tages erreicht das Wetter seinen Höhepunkt bei angenehmen 14,42ºC um die Mittagszeit, sinkend auf 13,5ºC am Nachmittag. Die Nacht kühlt sich leicht ab auf immer noch milde 12,16ºC, was für den Januar auf Mallorca durchaus typisch ist.

Fühlbare Temperatur - die Kälte bleibt aus

Die gefühlte Temperatur gleicht sich im Großen und Ganzen der tatsächlichen Temperatur an. Morgens fühlt es sich an wie 10,61ºC, tagsüber wie 13,28ºC und am Nachmittag wie 12,81ºC. Abends bleibt die Temperatur angenehm mit einem gefühlten Wert von 11,57ºC. Man kann also sagen, dass die Kälte an diesem Tag in Cala Millor ausbleibt!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - alles im grünen Bereich!

Der atmosphärische Druck beträgt 1022 hPa, völlig normale Werte für diesen geografischen Standort. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%, ein ausgewogener Wert, der das Wetter weder zu trocken noch zu feucht macht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,62 m/s aus einer Richtung von 229º wehen, mit möglichen Böen von bis zu 8,39 m/s - also ein etwas windiger, aber durchaus angenehmer Tag.

Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle, die keine Regenschirme dabei haben: die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Tag beträgt 0%! Die Wolkendecke liegt bei etwa 74%, es wird also einen bewölkten Himmel geben, aber die Sonne sollte ab und zu durch die Wolken blinzeln. Insgesamt also ein schöner und milder Wintertag in Cala Millor!