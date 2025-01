Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich heute, am 6. Januar 2025, mit einer Vielfalt an meteorologischen Merkmalen, die für die Jahreszeit typisch sind. Als eine der angesehensten Wetterstationen auf Mallorca verzeichnen wir einen leichten Regen, der das lokale Klima prägen wird. Schauen wir uns die detaillierten Tagesprognosen an, um besser zu verstehen, welche Temperaturen uns erwarten und wie sich dies auf unser Gefühl von Wärme oder Kälte auswirken wird.

Temperaturschwankungen durch den Tag Die Minimaltemperatur für heute wird bei angenehmen 13.27ºC erwartet, wobei die Temperatur im Laufe des Tages auf maximal 17.21ºC ansteigen wird. Spezifisch starten wir den Morgen mit erwarteten 13.48ºC. Die Temperatur wird sich um die Mittagszeit auf 17.21ºC erhöhen, bevor sie am Nachmittag auf 13.41ºC absinkt. Die Nacht hält mit 13.44ºC ein ziemlich beständiges Niveau. Wie wird sich das Wetter heute wirklich anfühlen? Meteorologische Daten sind eine Sache, doch wie werden wir uns dabei fühlen? Unser thermisches Gefühl, welches Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt, wird wahrscheinlich etwas niedriger als die tatsächliche Temperatur sein. Morgens sind 13.05ºC zu erwarten, während das Tageshoch mit 16.53ºC erreicht wird. Der Nachmittag bringt eine spürbare Abkühlung auf 12.92ºC mit sich, und die Nacht fühlt sich mit 12.75ºC relativ kalt an. Weitere wichtige meteorologische Daten Ergänzend zu diesen Temperaturen sind auch Luftdruck, Feuchtigkeit und Windbedingungen wichtig. Der atmosphärische Druck wird heute bei etwa 1008 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%, was für diese Zeit des Jahres relativ niedrig ist. Die Windstärke wird bei etwa 8.29m/s liegen, mit Böen von bis zu 12.88m/s, die aus Richtung 213º wehen. Die Wolkendecke ist relativ dicht mit 97%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei hohen 81%. Es wird also ein Tag mit Wetterbedingungen sein, die für das mediterrane Klima Alcúdias zu dieser Jahreszeit typisch sind. Denken Sie daran, sich entsprechend zu kleiden und Ihren Tag zu planen, damit Sie den besten Nutzen aus dem mallorquinischen Wetter ziehen können, egal wie es sich entwickelt. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden für genauere und aktuellste Informationen über das Wetter in Alcúdia und auf ganz Mallorca.