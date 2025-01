Am 6. Januar 2025 hüllt der Himmel von Port d'Andratx sich in einen mit Regenregnenden Grauschaft. Als lokale Bewohner und Besucher des beliebten mallorquinischen Hafens erwartet uns ein Tag mit mäßig milden Temperaturen und dem feuchten Charme eines mediterranen Winters, gekennzeichnet durch den charakteristischen Zustand des leichten Regens.

Die Temperaturen des Tages

Die Höhen und Tiefen unseres thermischen Spektrums drücken sich in Zahlen aus, die für die Jahreszeit typisch sind. Unsere minimale Temperatur kommt am Nachmittag auf etwa 13.93ºC herunter, während die maximale Temperatur tagsüber ein erhabenes 16.1ºC erreicht. Der Morgen hält milde 15.31ºC bereit, bevor wir uns am Tag auf 15.88ºC einstellen und die Nacht mit 14.43ºC ausklingen lassen.

Gefühlte Temperaturen an Bord

Aber wie wir erfahrenen Inselbewohner wissen, erzählt die gefühlte Temperatur oft eine andere Geschichte als das Thermometer. Unsere Sinne meldeten heute Morgen ein thermisches Gefühl von 15.04ºC und tagsüber eine gemütliche 15.46ºC. Der Nachmittag sinkt auf 13.49ºC ab und wir begrüßen den Abend mit einem Gefühl von 13.83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt mit 1009 hPa auf einem Niveau, das für die Insel Bewohner keine Überraschungen bereithält. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so liegt der Prozentsatz bei erwartungsgemäßen 74%. Ein würziger Wind aus Richtung 317º erinnert uns mit Geschwindigkeiten von 10.85m/s und Böen bis zu 12.04m/s an die dramatische Seite des Meeres. Die Wolkendecke bedeckt den Himmel zu 100% und die Regenwahrscheinlichkeit stößt ebenfalls die 100% Marke an.

Also, packen Sie Ihre Regenmäntel und Stiefel aus und lassen Sie uns die malerische Schönheit, die durch die leichten Regentropfen hervorgehoben wird, genießen. Der charakteristische Leuchtturm von Port d'Andratx, der im Regen noch charmanter aussieht, wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Trotz des Regens bleibt Mallorca eine Insel voller Leben und Schönheit. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!