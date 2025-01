Wir begrüßen Sie zu unserem aktuellen Wetterbericht für Santanyí auf unserer wunderbaren Insel Mallorca. Wie gewohnt werden wir Sie über Temperatur, gefühlte Temperatur sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit informieren. Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife einsteigen und sehen, was das Wetter für den 6. Januar 2025 zu bieten hat.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die Temperaturen für den heutigen Tag in Santanyí stellen sich als durchaus gemäßigt dar. Wir beginnen den Tag mit 14,92ºC am Morgen und einer Tageshöchsttemperatur von 16,38ºC. Am Abend wird es merklich kühler mit einer Temperatur von 12,38ºC und in der Nacht bleibt uns eine kühle Temperatur von 13,8ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Aber was genau bedeutet das für unser Gefühl auf der Haut? Die gefühlten Temperaturen sind oft von entscheidender Wichtigkeit, um den Wetter-Eindruck eines Tages zu bestimmen. Heute Morgen erwarten wir eine ähnliche gefühlte Temperatur wie die tatsächliche Temperatur mit 14,48ºC. Am Tag wird das Thermometer zwar auf 16,38ºC klettern, aber die tatsächliche Wärme, die wir erleben werden, liegt bei etwa 15,93ºC. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 12,02ºC und in der Nacht auf ein frostiges 13,22ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse werfen. Heute erleben wir einen Atmosphärendruck von 1010 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 71 Prozent. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10,49m/s in Richtung 240º und erreicht in Böen eine Geschwindigkeit von 13,84m/s. Mit einer Wolkendecke von 89 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent sollten Sie auf jeden Fall Ihren Regenschirm bereit halten.

Zusammengefasst: Machen Sie sich auf einen nassen Tag in Santanyí gefasst! Trotz mäßiger Temperaturen, wird uns der mäßige Regen treu begleiten, bringen Sie also Ihren Regenschirm mit und ziehen Sie sich warm an. Bleiben Sie gesund und trocken und bis zum nächsten Mal bei Ihrem lokalen Wetterbericht für Santanyí.