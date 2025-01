Das Wetter in Santa Ponsa am 06. Januar 2025 wird sich durch seinen leichten Regen bemerkbar machen und verspricht einen atmosphärisch reizvollen Tag. Mit Temperaturen, die zwischen 13.11ºC und 16.06ºC schwanken, verspricht der Tag kühl zu sein, aber genau passend für einen gemütlichen Spaziergang mit der rechten Ausrüstung.

Die Temperaturen im Detail

Die morgendlichen Thermometerstände werden voraussichtlich bei recht gemütlichen 14.55ºC liegen. Die Tageshöchsttemperatur wird im Laufe des Tages auf etwa 15.79ºC steigen. Der Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 13.11ºC mit sich bringen und wir können erwarten, dass sich die Temperatur in der Nacht auf 13.56ºC einpendelt.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Eine Sache ist die tatsächliche Temperatur, eine ganz andere ist, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Die gefühlte Temperatur, beeinflusst durch Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit, wird am Morgen bei 14.25ºC liegen. Am Tag wird es sich eher wie 15.33ºC anfühlen. Am Nachmittag senkt sich das gefühlte Thermometer auf 12.67ºC und in der Nacht auf 12.93ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 73% präsentiert sich der Tag verhältnismäßig normal. Dennoch kann der Wind mit einer Geschwindigkeit von 9.88m/s aus Richtung 317º eine raue Note hinzufügen. Böen können kurzzeitig bis zu 11.74m/s erreichen. Bewahren Sie also Ihren Regenschirm gut auf!

Abschließend, mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, sollten Sie unbedingt auf den leichten Regen vorbereitet sein, der den Tag prägen wird. Aber wie wir alle wissen, hat auch Regen seinen eigenen Charme und kann jeden Tag in Santa Ponsa zu einem besonderen Erlebnis machen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie das Wetter, egal wie es ist!