Ein neues Jahr hat begonnen und das Wetter in Cala Rajada zeigt sich von seiner milden Seite. Im Großteil der Region gibt es heute, am 6. Januar 2025, wohl leichten Regen. Doch trotz der Niederschläge bleiben die Temperaturen angenehm, was den Tag im allgemeinen angenehm gestaltet.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Die Temperaturen spielen heute in einem sehr moderaten Bereich. Sie beginnen den Morgen bei 14.05ºC, steigen im Laufe des Tages auf angenehme 16.99ºC an und sinken am Nachmittag auf 12.94ºC. In der Nacht können wir mit Temperaturen von 13.64ºC rechnen. Damit bleiben die Temperaturen konstant und bieten keine großen Überraschungen.

Gefühlte Temperaturen liegen nah beieinander

Durch die hohe Luftfeuchtigkeit liegt das gefühlte Temperaturspektrum nahe an der tatsächlichen Temperatur. Morgens fühlen sich die 14.05ºC wie 13.55ºC an. Mit dem Tageshöhepunkt bei 16.99ºC fühlt es sich an wie 16.31ºC. Am Nachmittag ändert sich das Bild kaum und die 12.94ºC empfindet man wie 12.48ºC. In der Nacht wird es sich voraussichtlich wie 12.94ºC anfühlen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf den Atmosphärendruck zeigt uns, dass dieser bei 1009 hPa liegt, was durchaus normal ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, somit ist ein hoher Grad an Frische in der Luft zu verspüren. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.39m/s in Richtung 232º und kann in Böen bis zu 14.91m/s erreichen. So bietet der Tag trotz Regen für jeden etwas.

Auch wenn der Himmel mit einer Wolkendecke von 99% bedeckt ist und die Regenwahrscheinlichkeit 100% beträgt, sollte es sich nur um leichten Regen handeln. Also lassen Sie sich nicht vom Wetter abschrecken und genießen Sie den Tag in Cala Rajada.