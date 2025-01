Auch auf der wunderschönen, spanischen Insel hat der Winter Einzug gehalten. Mit einem Blick gen Himmel offenbart sich uns heute eine Wolkendecke, die die gesamte Insel überzieht. Ein Bild, welches wir auf Mallorca eher selten zu Gesicht bekommen und mit 97% Wolkenanteil sehr dominierend wirkt. Ob der erste Monat des Jahres 2025 uns mit heftigen Regenfällen überrascht? Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt immerhin 58%. Wie wir jedoch wissen, sind Prognosen nicht in Stein gemeißelt und gerade das Wetter hält gerne Überraschungen für uns bereit.

Temperaturen in Palma

Auch wenn die Sonnenstrahlen es heute schwer haben dürften, sich ihren Weg durch die massiven Wolkenschichten zu bahnen, können wir uns auf relativ milde Temperaturen einstellen. Die Spannweite bewegt sich zwischen 9,78°C in den kühleren sowie bis zu 14°C in den wärmeren Phase des Tages. Einem warm eingepackten Spaziergang steht nichts im Wege. Vor allem am Tag, mit erwarteten 13,62°C, und am Nachmittag, mit vorhergesagten 11,88°C, sollte man die mallorquinische Winterluft genießen. Nachts kühlt es sich nur geringfügig auf 12,46°C ab.

Gefühlte Temperaturen am 7. Januar

Ein weiterer Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist das thermische Empfinden. Es kann uns einen ganz anderen Eindruck vom vorherrschenden Klima vermitteln. Auch wenn der Ausdruck "gefühlte Temperatur" etwas subjektiv klingt, handelt es sich dabei um eine wissenschaftlich relevante Größe. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 9,83°C, während des Tages bei 12,79°C, am Nachmittag bei 10,77°C und in der Nacht wird es mit 11,56°C etwas kühler gefühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine andere wichtige Größe in Bezug auf das Wetter ist der Luftdruck. Heute können wir einen Wert von 1020 hPa erwarten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 67%. Und wie sieht es mit dem Wind aus? Es herrschen Verhältnisse mit einer Geschwindigkeit von 7,43 m/s in Richtung 329º und Böen von bis zu 11 m/s.

Zugegeben, der Himmel zeigt heute nicht sein blauestes Gesicht, dennoch verbirgt auch ein verhangener Tag auf Mallorca seinen ganz eigenen Charme. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und gemütlichen 7. Januar 2025!