Der Himmel zeigt sich heute über Cala Rajada mit einer beträchtlichen Wolkendecke und erwartetem leichten Regen. Die Bewohner und Besucher der malerischen Stadt auf Mallorca sollten sich auf kühlere Temperaturen vorbereiten, denn der Tag verspricht Temperaturen zwischen 12.1ºC und 14.4ºC. Ein leichter Wind wird über das Stadtgebiet wehen und hin und wieder Böen mit Stärken bis zu 14.67m/s mitbringen.

Temperaturprofil des Tages

Die Temperatur in Cala Rajada zeigt im Verlauf des Tages nur geringe Schwankungen. Die voraussichtlichen Temperaturen sind morgens 13.3ºC, steigen leicht am Tag auf 13.59ºC an und kühlen am Nachmittag auf 12.88ºC ab. In der Nacht pendelt sich die Temperatur bei 13.06ºC ein.

Das Wärmeempfinden

Abweichend von den gemessenen Temperaturen, variiert das gefühlte Temperaturprofil nochmals leicht. In den Morgenstunden liegt das thermische Gefühl bei etwa 12.28ºC. Tagsüber erleben wir ein ähnliches Wärmeempfinden von circa 12.57ºC. Am Nachmittag fühlt es sich etwas kühler an mit etwa 11.69ºC, während die Nacht mit geschätzten 12.14ºC etwas wärmer wirkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf die weiteren Wetterbedingungen zeigt einen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 60%. Der Wind weht mit etwa 9.73m/s in Richtung 229º und in Böen erreicht er Geschwindigkeiten bis zu 14.67m/s. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% und einer Wolkendecke von 75% empfehlen wir, den Regenschirm griffbereit zu halten.

Insgesamt sehen wir einen typischen Wintertag auf Mallorca vor uns, und obwohl es kein Strandwetter ist, bietet Cala Rajada auch bei leichtem Regen zahlreiche Möglichkeiten, den Tag zu genießen.