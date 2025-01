Ein neuer Tag beginnt im wunderbaren Port d'Andratx und mit ihm bringt der 8. Januar 2025 klares Himmel und milde Temperaturen, ideal für einen entspannten Spaziergang entlang der Uferpromenade oder vielleicht auch für einen Besuch im beeindruckenden Naturpark Sa Dragonera. Hier ist, was Sie für den Tag erwarten können.

Temperaturen: Milde Werte für einen Wintermorgen

Obwohl es Winter ist, zeigt das Thermometer erstaunlich milde Werte. Mit einem Minimum von 14.44ºC und einem Maximum von 16.42ºC machen uns die Temperaturen das Leben leicht. Am Morgen werden wir mit milden 14.55ºC in den Tag starten, steigen auf angenehme 15.96ºC im Laufe des Tages und erreichen am Nachmittag immer noch wohlige 15.29ºC. Selbst die Nacht bleibt mild mit 16.42ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlklima den ganzen Tag

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so wird der Tag äußerst angenehm sein. Morgens fühlt sich die Luft mit 14.02ºC angenehm frisch an. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 15.57ºC, wobei der Nachmittag sich mit 14.96ºC wohltuend anfühlt. Selbst in der Nacht bleibt es mit einer gefühlten Temperatur von 15.97ºC überaus gemütlich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

In Bezug auf den atmosphärischen Druck haben wir 1019 hPa, ein optimaler Wert, der keine besonderen Unannehmlichkeiten verursacht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%, was eine erfrischende Brise garantiert, jedoch nicht zu stark um Unwohlsein zu verursachen. Der Wind bläst mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 10.36 m/s in Richtung 243º, mit Böen von bis zu 17.1m/s. Die Wolkendecke beträgt lediglich 9%, was einen klaren Himmel verspricht, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 - ein perfekter Tag also im wunderschönen Port d'Andratx.