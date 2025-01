Ein neuer Tag bricht in unserer lieblichen Stadt Santanyí an und mit ihm kommen wir, Ihr lokales Wetter-Team, um Sie über die zu erwartende Wetterlage zu informieren. Der 09. Januar zeigt sich überwiegend bewölkt, doch mit angenehmen Temperaturen, die einen schönen Wintertag versprechen.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Thermometer in Santanyí klettern heute auf eine maximale Temperatur von 17.21ºC, beginnend mit einer morgendlichen Temperatur von 15.67ºC. Im Laufe des Tages wird die Temperatur leicht auf 17.05ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 14.25ºC abfällt. Für die Nachtstunden können wir mit einer Temperatur von 14.45ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Bereiten Sie sich auf einen komfortablen Tag vor, da die gefühlten Temperaturen eher mild bleiben werden. Am Morgen können Sie sich auf ein thermisches Gefühl von 15.25ºC einstellen, das im Laufe des Tages leicht auf 16.46ºC ansteigen wird. Der Nachmittag bringt ein Gefühl von 13.69ºC und in der Nacht kühlt es sich leicht mit Gefühlstemperaturen von 14.07ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturen haben wir weitere Wetterdaten für Sie. Der Atmosphärendruck wird heute bei 1019 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind weht aus Richtung 270º mit einer Geschwindigkeit von 11.08m/s, und es können Böen von bis zu 17.97m/s auftreten. Die Bewölkungsrate beträgt 75%, doch trotz der Bewölkung rechnen wir zur Freude aller mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0.

Beenden Sie Ihren Kaffee in Ruhe, ziehen Sie sich warm an und genießen Sie einen neuen schönen Tag in Santanyí. Bleiben Sie sicher und in Verbindung mit uns, um sich über die neuesten Wetterupdates zu informieren.