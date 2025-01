Es ist der 09. Januar 2025, und Santa Ponsa auf Mallorca empfängt uns mit überwiegend bewölktem Himmel. Trotz des wolkenverhangenen Firmaments bleiben die Temperaturen mild und angenehm, typisch für Mallorcas berühmte Wintermonate. Mit 0% Regenwahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass der Tag trocken verlaufen wird.

Erwartete Temperaturen

Mit einem minimalen Wert von 14.49ºC und einem Höhepunkt von 16.59ºC reicht das Temperaturspektrum für den heutigen Tag. Der Morgen startet mit moderate 15.81ºC und erwärmt sich im Lauf des Tages auf bis zu 16.44ºC. Am Nachmittag sinken die Temperaturen dann auf 14.63ºC ab und die Nacht erwartet uns mit ungefähr 14.81ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen zeigen einen ähnlichen Trend. Sie beginnen mit 15.43ºC am Morgen, steigen auf 15.94ºC tagsüber und fallen auf 14.21ºC am Nachmittag. Die nächtlichen Temperaturen werden mit 14.36ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz auf 69. Was den Wind betrifft, so wird eine moderate Geschwindigkeit von 10.6m/s erwartet, die aus Richtung 275º weht. Es könnten auch Böen von bis zu 17.72m/s auftreten. Trotz der bewölkten Bedingungen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was ein klares Zeichen dafür ist, dass der Tag wahrscheinlich trocken bleiben wird.

Trotz der überwiegend bewölkten Bedingungen wird der heutige Tag in Santa Ponsa auf Mallorca wahrscheinlich trocken und mit angenehmen Temperaturen verlaufen. Auch wenn der Himmel wolkenverhangen ist, bleibt das Wetter in Santa Ponsa mild und gemäßigt - typisch für diesen Jahreszeit auf der wunderschönen Insel Mallorca.