Der 10. Januar auf Mallorca, genauer gesagt in Santa Ponsa, wird uns mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen begrüßen. Die Wolkendecke wird nur 7% betragen, was bedeutet, dass der Himmel fast vollständig klar sein wird. Ein idealer Tag, um die winterliche Sonne der Insel zu genießen. Im Laufe des Tages können wir mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% rechnen, also kein Grund zur Sorge hinsichtlich überraschender Schauer.

Temperaturen: milde Wintertemperaturen Die Temperaturen werden im Tagesverlauf überwiegend angenehm bleiben. Den Tag begrüßen wir mit morgendlichen Temperaturen um die 14.16°C und im Laufe des Tages werden sie auf bis zu 16.39°C steigen. Der späte Nachmittag wird uns wieder auf eine erfrischende Temperatur von 13.97°C zurückbringen, während die Nacht mit milden 14.33°C hereinbricht. Gefühlte Temperaturen: Komfort durch und durch Gefühlte Temperaturen werden morgens mit 13.82°C etwas kühler sein, steigen dann aber tagsüber auf eine angenehme 16.02°C. Am Nachmittag kühlen sie sich auf 13.64°C ab und in der Nacht auf 13.93°C, was insgesamt für einen komfortablen Tag sorgt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: sanfte Bedingungen Auch bezüglich der übrigen Wetterindikatoren erwartet uns ein ruhiger Tag. Mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 74%, wird die Atmosphäre gleichmäßig und angenehm sein. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 4.39m/s und bläst in Richtung 263º, wobei Böen von bis zu 7.41m/s auftreten können. Ein weiterer perfekter Tag, um das mediterrane Klima von Santa Ponsa zu genießen.