Der wolkenarme Tag in Cala Rajada ist die perfekte Gelegenheit, um dieses idyllische mallorquinische Dorf zu entdecken. Mit minimalem Niederschlagsrisiko und einem leichten Wind bietet dieser Tag inmitten des milden Winters auf Mallorca ideale Bedingungen für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Hier ist ein detaillierter Überblick über das erwartete Wetter in Cala Rajada am 10. Januar 2025.

Temperaturzyklus des Tages Die Temperaturen sind wie folgt verteilt: Am Morgen wird eine Temperatur von etwa 13.95ºC erwartet, während sie tagsüber auf angenehme 16.23ºC ansteigen wird. Der Nachmittag wird eine geringe Abkühlung auf 14.73ºC bringen, und die Nacht wird mit einer minimalen Temperatur von 13.58ºC abschließen. Es wird also erwartet, dass sich die Temperaturen im Bereich zwischen 13.39ºC und 16.98ºC bewegen. Gefühlte Temperaturen Die wahren Helden des Tages sind allerdings die gefühlten Temperaturen. Der Morgen wird anfühlen, als ob Sie sich in einem angenehmen 13.23ºC-Bereich bewegen, während sich die Tagestemperaturen auf rund 15.63ºC erwärmen. Am Nachmittag werden Sie eine leichte Abkühlung auf 14.37ºC erleben, und die Nacht wird sich bei etwa 13.03ºC angenehm anfühlen. Der Thermometerstand und die Hautempfindung gehen also Hand in Hand. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Tag wird von einem stabilen Atmosphärendruck bei 1023 hPa dominiert. Die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem mittleren Niveau von 66% stabil, was für eine gute Mischung aus Frische und Wärme sorgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.4m/s aus der Richtung 314º wehen, mit gelegentlichen Böen, die bis zu 8.03m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt lediglich 11%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 10. Januar 2025 ein idealer Tag ist, um Cala Rajada zu erleben und das wunderbare Ambiente von Mallorca zu genießen. Packen Sie also Ihre Jacke ein, vergessen Sie nicht Ihre Sonnenbrille, und lassen Sie sich auf dieses wunderbare Abenteuer ein!