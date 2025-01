Wir begrüßen alle Leser zu unserem aktuellen Wetterbericht für den malerischen Hafenort Port d'Andratx auf unserer Lieblingsinsel Mallorca. Laut unserer letzten Prognose können wir uns auf einen Tag mit mäßig bewölktem Himmel einstellen - eine Mischung aus Sonne und Wolken, die unsere friedliche Insel in ein zauberhaftes Licht hüllt. Die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt 34%, also denken Sie daran, Ihren Schirm mitzubringen!

Temperaturen

Im Bereich der Temperatur erwartet uns ein Tag mit kühleren Temperaturen, die zwischen einer Mindesttemperatur von 9.55ºC und einer Höchsttemperatur von 14.75ºC variieren. In den Morgenstunden werden wir eine gemäßigte Temperatur von 13.53ºC genießen, die tagsüber leicht auf 13.05ºC absinkt. Am Ende des Nachmittags und in die Nacht hinein sinkt die Temperatur weiter auf 9.85ºC.

Gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur, die auch die Wirkung von Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, wird voraussichtlich kälter sein als die gemessene Temperatur. Morgens können wir mit einer gefühlten Temperatur von 12.69ºC rechnen, tagsüber mit 12.03ºC. Ab dem Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 6.56ºC und in der Nacht wird sie bei 7.64ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Luftdruck: Heute wird er bei etwa 1023 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 62% liegen - nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken. In Sachen Wind können wir mit einer Geschwindigkeit von 15.47m/s rechnen, in nord-nordwestlicher Richtung (338º). Es wird Böen geben, die bis zu 17.67m/s erreichen können, also halten Sie Ihre Hüte fest! Die Wolkendecke beträgt 36%: genug, um uns etwas Schatten zu bieten, aber nicht so viel, dass sie die Sonne völlig verdeckt.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Port d'Andratx, genießen Sie das mallorquinische Wetter!