Das Wetter in Cala Millor präsentiert sich am 13.01.2025 von seiner klaren Seite. Es erwartet uns ein Tag mit strahlendem Sonnenschein bei minimalen Temperaturen von 8.67ºC und einem Maximum von 10.07ºC. Während die Wolkendecke bei nur 8% liegt, ist die Regenwahrscheinlichkeit null, was den Tag hervorragend für allerlei Aktivitäten unter freiem Himmel macht. Trotz der klaren Bedingungen sollte man sich jedoch warm anziehen, denn der Wind nimmt auf bis zu 13.03m/s zu und kann Böen von bis zu 16.87m/s erreichen.

Temperaturverlauf im Detail

Morgens starten wir mit frischen 8.67ºC in den Tag. Tagsüber erreicht das Thermometer dann seinen Höchststand bei 9.82ºC. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf angenehme 9.13ºC bevor sie in der Nacht wieder auf 9.42ºC ansteigt.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer zeigt zwar Temperaturen im einstelligen Bereich, jedoch sollte man sich von diesen Zahlen nicht täuschen lassen. Denn das tatsächlich gefühlte Temperaturerlebnis liegt deutlich darunter. Morgens fühlt es sich bei 4ºC an, tagsüber bei 6.08ºC, nachmittags bei 5.05ºC und in der Nacht bei 5.69ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Detaillierte Informationen zum Wettergeschehen in Cala Millor bieten auch die Daten zum Atmosphärendruck, zur Luftfeuchtigkeit und zum Wind. Der Atmosphärendruck liegt bei 1028 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit bei 65%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 13.03m/s und kann in Böen sogar 16.87m/s erreichen. Seine Richtung hat er auf 17º festgesetzt.

Alles in allem präsentiert sich das Wetter in Cala Millor am 13.01.2025 also als klar, aber frisch. Ein guter Tag, um die Insel weiter zu erkunden, sich jedoch angemessen vor der frischen Brise zu schützen.