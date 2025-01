Für alle, die an diesem kühlen Januartag im schönen Santa Ponsa auf Mallorca sind, wir haben gute Neuigkeiten für Sie. Es wird ein Tag mit klarem Himmel erwartet. Perfekt für alle, die die Schönheit unserer Insellandschaften genießen wollen, eingehüllt in eine angenehme Kühle, die typisch für den Beginn des Jahres ist.

Die heutigen Temperaturen

Die Temperaturen heute werden eine angenehme Breite zeigen. Der kälteste Moment des Tages wird am Morgen sein, wenn die Thermometer auf etwa 8.34ºC fallen werden. Dies wird dann steigen und seinen Höhepunkt bei etwa 11.22ºC am Tag erreichen. Im Laufe der Nacht wird es dann wieder unter 10ºC fallen, bei voraussichtlichen 9.12ºC.

Wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen?

Jetzt, lass uns darüber sprechen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlen wird. Wie wir alle wissen, kann das, was das Thermometer zeigt, manchmal trügerisch sein. Das thermische Gefühl morgens wird bei etwa 5.41ºC liegen, tagsüber bei 9.68ºC, nachmittags wieder abnehmen auf etwa 6.76ºC und in der Nacht wird es sich anfühlen wie 6.49ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es ist auch wichtig, auf andere Wetterbedingungen zu achten, die den Komfort Ihres Tages beeinflussen können. Der Atmosphärendruck wird heute bei etwa 1028 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt ca. 49%. Der Wind wird durchschnittlich mit ungefähr 8.74m/s in Richtung 11º wehen, mit Böen, die bis zu 10.07m/s erreichen können. Und was die Niederschläge betrifft, scheint es, dass wir heute trocken bleiben werden, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Wolkendecke ist auch sehr niedrig, mit nur 2% erwartet.

Aber unabhängig von den Wetterbedingungen ist die wahre Schönheit in Santa Ponsa die Atmosphäre und die Menschen. Also ziehen Sie sich warm an und genießen Sie diesen wunderschönen Tag!