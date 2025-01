In Sóller ist für den 14. Januar 2025 ein überwiegend bewölkter Tag vorausgesagt. In unserer malerischen Stadt werden wir bei 56% Bewölkungsgrad keinen Regen zu erwarten haben. Die Sonne wird teilweise zwischen den Wolken durchblitzen und unser schönes Tal erhellen. Warum also nicht bei einem gemütlichen Kaffee die Sicht auf den Puig Major genießen?

Temperaturüberblick Unser Thermometer zeigt uns heute eine Mindesttemperatur von 5,6ºC und eine Maximaltemperatur von 11,31ºC. Der Morgen startet mit erfrischenden 7,18ºC, steigt am Tag auf angenehme 11ºC, kühlt am Nachmittag auf 6,78ºC ab und die Nacht begrüßt uns mit kühlen 5,62ºC. Gefühlte Temperaturen Ein interessanter Faktor, der oft übersehen wird, ist die gefühlte Temperatur. Diese wird bei uns morgens bei etwa 4,02 ºC liegen, steigt tagsüber auf 9,59 ºC, bevor sie auf 4,52 ºC nachmittags und ein kühles 3,05 ºC in der Nacht zurückgeht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Barometer deuten auf einen Atmosphärendruck von 1029 hPa und ein angenehm balanciertes Luftfeuchtigkeitslevel von 55 %. Der Wind weht mit 6,09 m/s in Richtung 37º und mit Böen von 11,71 m/s. Nur eine leichte Brise auf unserer schönen Insel! Wir hoffen, dass diese präzise Wetterprognose Ihnen hilft, Ihren Tag in Sóller zu planen. Denken Sie daran, sich warm anzuziehen, eine Jacke mitzunehmen und den Tag zu genießen!