An diesem 15. Januar 2025 bietet Cala Millor einen mäßig bewölkten Himmel mit einem Klima, das zu ausgiebigen Strandspaziergängen oder zum Entspannen auf dem Balkon einlädt. Das Thermometer zeigt uns milde Zahlen und die Regenwahrscheinlichkeit hält sich mit 0% angenehm zurück. Lasst uns also genauer auf die erwarteten Wetterbedingungen blicken.

Temperaturen: Vom Morgen bis in die Nacht angenehm

Wir sind froh, berichten zu können, dass unsere Insel, selbst mitten im Januar, Temperaturen zeigt, die uns das Leben angenehm machen. Wir starten mit einer Mindesttemperatur von 8.14ºC, die in der Nacht erreicht wird, und es wird eine maximale Temperatur von 11.91ºC erwartet. Der Morgen empfängt uns mit 8.99ºC, steigt am Tag auf 11.19ºC und kühlt am Nachmittag leicht auf 10.11ºC ab.

Gefühlte Temperaturen: Zwiebellook ist angesagt

Wie wir alle wissen, sind die tatsächlichen Temperaturen nur die halbe Wahrheit. Die gefühlten Temperaturen, welche die Feuchtigkeit und den Wind berücksichtigen, differieren da meist. Am Morgen fühlt es sich wie 5.89ºC an, tagsüber steigt das Thermometer dann gefühlsmäßig auf 9.7ºC. Am Nachmittag lässt es mit 8.69ºC leicht nach und in der Nacht erwartet uns ein Thermometerstand von 7.62ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Zu guter Letzt wollen wir nicht die weiteren Begleiter unserer Wetterlage außer Acht lassen. Der atmosphärische Druck bleibt mit 1027 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich dabei im Rahmen von 51%. Unser bekannter Windblick aufs Meer wird uns mit 7.33m/s bei einer Richtung von 16º erreichen. Wir sollten also Böen von bis zu 8.44m/s erwarten können. Wenn Sie also vorhaben, Ihre Segel zu setzen, bleiben Sie vorsichtig.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass die Wolkendecke bei 39% liegt. Also genug Platz für Sonnenstrahlen, die uns diesen winterlichen Tag in Cala Millor versüßen können. Genießen Sie diesen wundervollen Tag!