Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachte auf Mallorca einen eisigen Hauch: In mehreren Gemeinden der Insel wurden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen. Laut der Balearen-Delegation der staatlichen Wetteragentur Aemet erlebte der Flughafen Palma mit -2°C den kältesten Wert, während im Dorf Campos das Thermometer auf -1°C sank. Auch an den Salinen am Es-Trenc-Strand wurden nur -1°C gemessen.

Doch nicht nur diese drei Orte mussten sich mit frostigen Temperaturen auseinandersetzen. Auch in Binissalem, Santa Maria und an der Balearen-Uni blieben die Temperaturen bei 0°C, während Sa Pobla und Sineu 1°C notierten. In den Höhenlagen von Calvià, Llucmajor und Escorca lag der Tiefstwert bei 2°C. Tmín (en ºC) en #Baleares Con heladas en Mallorca#Mallorca

-2 Aerop.Palma

-1 Campos

-1 Campos, Salines

0 Binissalem

0 Palma Univ

0 Sta Maria

1 Sa Pobla

1 Sineu

2 Calvià

2 Alfàbia

2 Llucmajor

2 Escorca, S.Torrella

3 Manacor

4 Petra

4 Santanyí

5 Lluchttps://t.co/RemHT6JfH1 pic.twitter.com/Kw1CU7ZuRy — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 15, 2025 Gelbe Wetterwarnung für die Insel Infolge der kühlen Temperaturen stand ein großer Teil Mallorcas in der vergangenen Nacht unter gelber Wetterwarnung des staatlichen spanischen Wetteramts. Doch der Wintereinbruch hat noch nicht sein Ende gefunden: Auch für diesen Mittwoch erwarten Meteorologen einen frostigen Tag. Die Höchstwerte werden sich zwischen 13°C und 15°C bewegen, was in vielen Regionen unter den durchschnittlichen Temperaturen für diese Jahreszeit liegt. Dazu gibt es aber viel Sonnenschein! Der Regen kommt: Ein wechselhaftes Wetter am Donnerstag Für Donnerstag kündigt sich ein Wetterumschwung an: Der Himmel wird sich zunehmend mit Wolken bedecken, und es besteht die Möglichkeit von Schauern, die teils von Gewittern und leichtem Hagel begleitet werden. Die Schneefallgrenze wird auf etwa 1000 Meter ansteigen. Die Temperaturen werden wenig Veränderungen erfahren, es könnte jedoch ein leichter Anstieg der nächtlichen Tiefstwerte auftreten. Die Frostgefahr bleibt bestehen, besonders in den frühen Morgenstunden. Der Wind wird zunächst schwach aus nordwestlicher Richtung wehen und sich am Vormittag zu einem mäßigen Nordostwind verstärken.