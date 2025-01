Es ist kein Geheimnis, dass das Klima auf Mallorca im Januar recht wechselhaft sein kann. Im malerischen Port d'Andratx erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen und Temperaturen, die sich zwischen 10.96ºC und 12.88ºC bewegen werden. Unsere Prognose zeigt, dass man am besten einen Regenschirm parat halten sollte, und vielleicht auch einen zusätzlichen Pullover, da die gefühlten Temperaturen etwas unter den tatsächlichen liegen werden.

Die Temperaturen: Ein mildes Tief

Die Temperaturen am 16. Januar werden zwar variieren, aber insgesamt recht mild bleiben. Der Tag beginnt mit erwarteten 11.91ºC am Morgen. Dieser Wert klettert auf 12.88ºC zur Mittagszeit, um dann am Nachmittag wieder auf 12.03ºC zu fallen. Bereiten Sie sich auf einen etwas kühleren Abend vor, in dem die Temperatur auf 11.21ºC sinkt.

Das thermische Gefühl: Ein frischerer Tag

Obwohl die Temperaturen recht mild sind, wird es sich an diesem Tag etwas kühler anfühlen. Unsere Prognosen zeigen, dass das thermische Gefühl morgens bei 10.83ºC liegt. Tagsüber steigt es auf 11.74ºC und fällt nachmittags auf 10.96ºC. In der Nacht wird es sich dann so anfühlen, als wären es 10.16ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf die atmosphärischen Bedingungen

Wie sieht es nun mit den weiteren meteorologischen Bedingungen aus? Der Atmosphärendruck beträgt 1022 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit erreicht 58%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.36m/s aus Richtung 356º wehen. Starke Böen von bis zu 11.73m/s sind ebenfalls möglich. Beachten Sie außerdem, dass die Wolkendecke 99% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit 100% ist.

Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind und Sie gut auf den Tag vorbereiten. Bleiben Sie sicher und warm und vergessen Sie den Regenschirm nicht!