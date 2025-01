Willkommen zu unserer Wettervorhersage für den herrlichen Ort Port d'Andratx. Wie die Überschrift bereits vermuten lässt, sollten die Einwohner und Besucher von Port d'Andratx sich auf einen Tag mit mäßigem Regen einstellen. Die Wetterprognose für den 17. Januar 2025 deutet auf milde Temperaturen und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit hin. Tatsächlich ist die Chance auf Regen bei 100%, also denken Sie daran, Ihre Regenschirme bereit zu halten!

Tagesverlauf der Temperaturen

Die erwarteten Temperaturen schwanken im Laufe des Tages, aber bleiben größtenteils mild. Am Morgen beginnen wir mit erträglichen 10.35ºC. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 13.7ºC an. Am Nachmittag sinken sie leicht auf 12.46ºC und in der Nacht zeigt das Thermometer ca. 12.73ºC. Vergessen Sie trotz der milden Temperaturen nicht, sich angemessen zu kleiden, um die Regenschauer trocken zu überstehen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind oft unterschiedlich zu den tatsächlichen Werten. Im speziellen Fall des 17. Januars liegen sie ungefähr im folgenden Bereich: Morgens bei 9.66ºC, tagsüber bei 12.93ºC, nachmittags bei 11.69ºC und nachts bei 11.91ºC. Diese Werte sind nützlich, um sich ein genaues Bild von dem zu machen, was uns der Tag wettertechnisch anbieten wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nicht zu vergessen sind auch weitere Aspekte wie der atmosphärische Druck, der mit 1025 hPa prognostiziert wird, und die Luftfeuchtigkeit von 69%, die sicherlich zur Frische des Tages beitragen wird. Der Wind wird eine mittlere Geschwindigkeit von 8.86m/s aus Richtung 27º haben und Böen können bis zu 11.36m/s erreichen. Ein deutlich bewölkter Tag erwartet uns mit einer Wolkendecke von 71%.

Auch wenn der Tag mit Regen und Wolken gefüllt sein wird, wird es den Charme von Port d'Andratx keineswegs vermindern. Denken Sie daran, vorbereitet zu sein und das Beste aus dem Tag zu machen, unabhängig vom Wetter. Bleiben Sie sicher und warm!