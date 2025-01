Wir blicken auf den kommenden 17. Januar 2025 in Cala Rajada, dem nördlichsten Ort auf Mallorca. Die charmante kleine Küstenstadt wird mäßigen Regen erleben, aber trotz des ungemütlichen Wetters können die Inselbesucher milde Temperaturen erwarten.

Temperaturen im Detail

Die Temperatur wird durchweg gemäßigt sein, mit einem Minimum von 10.89ºC und einem Maximum von 13.46ºC. Der Tag beginnt mit 12.29ºC am Morgen und steigt leicht auf 12.88ºC am Tag. Tagsüber erwartet uns ein sanfter Abfall zu 12.76ºC am Nachmittag, bevor er bis zur Nacht wieder auf 12.28ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Die Wahrnehmung der Kälte hängt nicht nur von der tatsächlichen Temperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren wie Feuchtigkeit und Wind. Deshalb liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 11.51ºC, tagsüber bei 12.16ºC, am Nachmittag bei 12ºC und in der Nacht bei 11.37ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Selbstverständlich spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle, wenn es um das Wetter geht. Der Atmosphärendruck liegt bei 1025 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 74. Der Wind weht mit 12.91m/s aus Richtung 27º und sorgt mit Böen von bis zu 14.43m/s für zusätzlichen Antrieb. Die Bedeckung des Himmels wird zu 78% geschätzt und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 100% sicher.

Obwohl der Regen die Urlaubsstimmung in Cala Rajada vielleicht etwas dämpfen könnte, sorgt die relative Wärme für eine trotzdem erfreuliche Atmosphäre. Also packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Tag in dieser idyllischen Ecke von Mallorca.