Sie planen einen Ausflug nach Cala Millor, dem sonnigen Juwel an der Ostküste Mallorcas? Vorausblickend auf den 20. Januar erwartet Sie ein mildes Winterklima. Die Bedingungen sind überwiegend bewölkt, aber keine Sorge, es gibt keinen Regen in der Vorhersage. Bei einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61 Prozent erwartet uns eine komfortable Kühle. Werfen wir einen tieferen Blick auf das Wetter für diesen Tag.

Thermometer-Sprüche: Die Temperaturen

Unser Thermometer schwankt an diesem Tag zwischen milden 8,7ºC und maximal 13,96ºC. Morgens brauchen Sie vielleicht einen wärmenden Kaffee, denn wir erwarten eine Temperatur von 8,94ºC. Gegen Mittag wärmt es sich auf angenehme 13,4ºC auf. Am Nachmittag halten die Temperaturen bei gemütlichen 12,47ºC und in der Nacht sinken sie kaum auf 12,45ºC. Ein sehr beständiges Winterklima also.

Gefühlte Werte: Genau richtig gekleidet

Jetzt kommen wir zur sogenannten gefühlten Temperatur. Eine praktische Messung, die uns dabei hilft, uns genau richtig für das Wetter zu kleiden. Morgens fühlt es sich nach 7,55ºC an und wärmt sich tagsüber auf behagliche 12,39ºC auf. Am Nachmittag erwarten wir gefühlte 11,76ºC und in der kühlen Nacht erwarten wir ein Gefühl von 11,79ºC. Also vergessen Sie nicht, Ihren Pullover mitzubringen!

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Rechnen Sie mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61 Prozent. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 7,05m/s aus 235º Richtung und könnte vereinzelt Böen von 9,53m/s erreichen. Auch wenn die Wolkendecke bei 63% liegt, beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regen glücklicherweise null Prozent. Sie können also einen trockenen - wenn auch bewölkten - Tag in Cala Millor genießen!

Genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor, egal ob Sie an der wunderschönen Küste entlang spazieren oder durch die charmanten Straßen schlendern. Es mag zwar überwiegend bewölkt sein, aber lassen Sie das Ihre Stimmung nicht trüben. Sie sind schließlich auf Mallorca, der Insel der Sonne!