Heute wenden wir unseren Blick auf Alcúdia, eine der prächtigsten Küstenregionen Mallorcas, um Ihnen einen ausführlichen Bericht über die Wetterverhältnisse zu geben. Von den morgendlichen Temperaturen über die gefühlten Temperaturen bis hin zu den Windverhältnissen - wir erforschen alle Nuancen, die Sie für den 21. Januar 2025 wissen müssen.

Die Temperaturen

Beginnen wir mit den nackten Zahlen. Der heutige Tag stellt uns vor eine minimale Temperatur von 11,73ºC und einer maximalen Temperatur von 15,93ºC. Ins Detail gehen wir hierbei wie folgt: Am Morgen werden erwartete 12,36ºC unseren Tag eröffnen, während die Tageshöchstwerte auf 15ºC klettern werden. Der Nachmittag lässt das Thermometer etwas auf 14.26ºC zurückgehen, mit einem nächtlichen Absinken auf 13.5ºC. Dies sind die Fakten, die wir von unserer Wetterstation direkt nach Alcúdia geliefert bekommen.

Die gefühlten Temperaturen

Jedoch wissen wir alle, dass Zahlen allein nicht alles aussagen. Deshalb schauen wir uns die gefühlten Temperaturen etwas genauer an. Hier registrieren wir für den Morgen eine Thermik von 11.92ºC, für den Höhepunkt des Tages ein Gefühl von 14.36ºC und am Nachmittag 13.67ºC. In der Nacht fühlt es sich dann wie 13.23ºC an, ein Wert, der sich von der realen Temperatur nicht besonders unterscheidet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss unserer Wetteranalyse für Alcúdia am 21. Januar 2025 werfen wir einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse. Der atmosphärische Druck ist mit 1018 hPa stabil, was auf gutes Wetter hindeuten könnte. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%, die den leicht regnerischen Bedingungen zuzuschreiben ist. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 5,87 m/s aus Richtung 218º und kann in Böen sogar 9,08 m/s erreichen. Eine Wolkendecke von 100% erwartet uns heute, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 20% - also nicht vergessen, den Regenschirm dabei zu haben!

Das waren die Wetteraussichten für heute in Alcúdia. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Tag, egal welches Wetter Sie erwartet!