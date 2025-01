Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser aus Santa Ponsa. Heute, am 22. Januar 2025, wird kuscheliges Wetter gemeldet, perfekt für einen gemütlichen Tag zu Hause. Der Himmel ist komplett bedeckt mit Wolken, allerdings bleibt es trocken. Kommen wir nun zu den verschiedenen Faktoren, die das Wetter von heute ausmachen.

Temperaturen: mild und stabil

Die gemeldeten Temperaturen des Tages variieren zwischen einer minimalen Temperatur von 13.96ºC und einer Maximaltemperatur von 16.77ºC. Bereits Morgens startet der Tag mit erwarteten 14.02ºC und steigt auf bis zu 16.77ºC im Tagesverlauf an. Der Nachmittag wird mit gemäßigten 14.82ºC ausklingen, gefolgt von einer Nachttemperatur von 14.71ºC.

Gefühlte Temperaturen: Frühling im Winter

Für diejenigen, die sich eher nach dem Thermometer des Körpers richten, werden die gefühlten Temperaturen morgens bei 13.7ºC liegen und tagsüber bei angenehmen 16.43ºC. Im Verlauf des Tages sinkt die gefühlte Temperatur auf 14.63ºC am Nachmittag, mit einer nächtlichen Temperatur von ca. 14.4ºC.

Santa Ponsa Airmetrics: wo die Wissenschaft auf das Wetter trifft

Unser letztes Update beinhaltet wissenschaftliche Daten wie den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse. Der atmosphärische Druck wird heute bei 1014 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 74% liegen, was eine klare, frische Luftbewegung verspricht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.27m/s aus Richtung 223º wehen, und gelegentlich können Böen von bis zu 6.03m/s auftreten. Das Wetter in Santa Ponsa zeigt sich heute von seiner milden Seite. Es bleibt wolkenverhangen aber trocken, und die Temperaturen liegen in einem angenehm milden Bereich. Bleiben Sie warm und genießen Sie den Tag!