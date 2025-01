Ein weiterer kühler Januartag liegt vor uns in Cala Rajada. Heute bringt uns der Himmel vereinzelte Wolken, aber keine Sorge - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Lasst uns einen genaueren Blick auf die Wetterdaten für den heutigen Tag werfen, darunter die Mindest- und Höchsttemperaturen, die gefühlten Temperaturen sowie Spezifikationen bezüglich Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Die Temperaturskala zeigt ...

Die Temperatur in Cala Rajada wird heute einmal mehr den typischen Januar-Normalwerten entsprechen. Mit einer minimalen Temperatur von 13,13ºC und einer Maximaltemperatur von 17,56ºC bleiben wir innerhalb des Winterstandards auf Mallorca. Am Morgen können wir eine Temperatur von 13,37ºC erwarten, während sie am Tag auf 16,95ºC ansteigt und am Nachmittag auf 15,13ºC abkühlt. Die Nacht beendet den Tag schließlich bei milden 14,07ºC.

So fühlt sich das Wetter an...

Trotz der recht milden Temperaturen, wie wir sie im Januar auf Mallorca gewohnt sind, scheint das Wetter deutlich kühler zu sein, wenn man bedenkt, dass das gefühlte Thermometer leicht von den tatsächlichen Temperaturen abweicht. Am Morgen werden sich 13,37ºC eher nach 12,85ºC anfühlen. Morgens wird die gefühlte Temperatur auf 16,4ºC steigen, während sie nachmittags auf 14,76ºC sinkt. Im weiteren Verlauf des Abends und in der Nacht wird sie auf 13,65ºC absinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind beschaffenheit

Der heutige Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa, was für die Jahreszeit typisch ist. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa bei 65% liegen, was eine angenehme Atmosphäre auf der Insel erzeugt. Der Wind wird heute mit einer Geschwindigkeit von 8,35 m/s aus Richtung 223º wehen, mit Böen von bis zu 12,27 m/s. Die Wolkendecke wird heute vollständig sein, aber keine Angst, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null.

Jedenfalls ist der Winter eine wunderschöne Zeit auf Mallorca und gerade in Cala Rajada, die uns auch in den kälteren Monaten, wie sie der Januar darbietet, den wunderschönen Ausblick auf das Mittelmeer ermöglicht. Zum Schluss wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und bleiben Sie gesund und munter!