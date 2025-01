Willkommen zum Wetterbericht für den 23. Januar 2025 in Sóller, auf der wunderschönen Insel Mallorca. Trotz der winterlichen Jahreszeit zeigt sich das Wetter verhältnismäßig mild mit überwiegend bewölktem Himmel. Die Wolkendecke lässt jedoch genügend Raum, um hin und wieder die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Ein ideales Szenario für alle, die trotz der Jahreszeit das gewisse Etwas der mallorquinischen Landschaft suchen.

Die Temperaturen: Vom Morgen bis zum Abend

Beginnen wir mit den Temperaturen im Detail: Die Tageshöchsttemperatur wird erwartet um die 17,78°C zu erreichen, während die nächtliche Tiefsttemperatur sich auf rund 11,98°C einpendeln wird. Ein eher mildes Erscheinungsbild für einen Januartag. Speziell am Morgen liegt die Temperatur bei ca. 12,69°C, erhöht sich tagsüber auf 17,15°C und kühlt sich am Nachmittag auf 12,43°C ab.

Gefühlte Temperaturen: Wie warm wird es sich anfühlen?

Allerdings ist für uns alle, die gefühlte Temperatur relevant. Diese berücksichtigt die Auswirkungen verschiedener Wetterbedingungen wie Wind und Luftfeuchtigkeit auf die menschliche Körperempfindung. Für morgen belaufen sich die gefühlten Temperaturen wie folgt: Am Morgen 12,21°C, tagsüber 16,62°C, am Nachmittag 12,03°C und in der Nacht 11,27°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die Feinheiten des Tages

Was die weiteren atmosphärischen Bedingungen betrifft, so können wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 65% erwarten. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 2,77 m/s aus Richtung 185º haben und in Böen sind sogar bis zu 4,97 m/s möglich. Daher empfehlen wir, immer eine leichte Jacke dabei zu haben, besonders in windgeschützten Bereichen könnte es etwas kühler sein.

Zusammenfassend verspricht der 23. Januar in Sóller einen relativ milden und größtenteils bewölkten Tag, ideal für ausgiebige Spaziergänge oder gemütliche Cafés-Besuche in der charismatischen mallorquinischen Stadt. Bleiben Sie warm und genießen Sie den Tag!