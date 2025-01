Im Herzen der Bucht von Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca, erwartet uns heute, am 23. Januar 2025, ein mäßig bewölkter Himmel. Doch lassen Sie sich von der Wolkendecke, die nur 28% des Himmels bedeckt, nicht täuschen. Die Temperaturen bleiben mild und es ist kein Regen in Sicht - die perfekten Bedingungen für einen Spaziergang an der Küste, geschützt vom atmosphärischen Druck und der angenehmen mediterranen Brise, die die Insel so einzigartig macht.

Die Temperaturen Die Temperaturen bleiben heute angenehm mild, mit einem Minimum von 12.9ºC in den späten Abendstunden und einem Höhepunkt von 17.4ºC zur Mittagszeit. Der Morgen startet mit 14.73ºC, erreicht gegen Mittag 17.26ºC und kühlt sich am Nachmittag auf 14.22ºC ab - ideal um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Santa Ponsa zu genießen. Die gefühlten Temperaturen Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur leicht von den tatsächlichen Werten. Der Morgen fühlt sich an wie 14.43ºC, am Tag wie eine frühlingshafte 16.82ºC, der Nachmittag wie 13.84ºC und die Nacht wie 12.47ºC. Also nichts, was Sie mit einer leichten Jacke und vielleicht einem Schal nicht handhaben könnten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt heute angenehme 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 68% bleibt. Ein kühler Wind weht mit durchschnittlich 5.08m/s aus Richtung 288º und Böen können sogar bis zu 9.63m/s erreichen. Nicht zu stark, aber dennoch erfrischend! Zusammengefasst: Sollten Sie heute in Santa Ponsa unterwegs sein, erwarten Sie mäßige Bewölkung, milde Temperaturen und eine angenehme Brise. Genießen Sie Ihren Tag auf unserer schönen Insel und vergessen Sie nicht, immer einen Blick auf die aktuellen Wetterbedingungen zu werfen.