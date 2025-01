Der heutige Wetterbericht für die malerische Stadt Palma auf Mallorca verspricht die einzigartige Harmonie eines klaren Himmels und erfrischender Temperaturen. Bei einem strahlend blauen Himmel und einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa, können sowohl Einheimische als auch Besucher einen entspannten Tag auf der Insel verbringen. Dabei wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.3m/s aus Richtung 250º und Böen von 7.44m/s für eine leichte Brise sorgen.

Temperaturen: Frisch und angenehm

Die Temperaturen zeigen sich heute in Palma besonders mild. Die minimal erwartete Temperatur für den Tag liegt bei 11.96ºC, während die maximale Temperatur bis auf 17.87ºC steigen kann. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 12.51ºC. Diese wird über den Tag auf 17.79ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 13.47ºC sinkt. In der Nacht können wir eine Temperatur von 13.31ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen: Stets angenehm

Neben den tatsächlichen Temperaturen, ist auch das thermische Gefühl heute durchaus angenehm. Am Morgen dürfen wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 12.06ºC freuen. Diese steigt im Laufe des Tages auf 17.32ºC, spürbar kühlt es auf 13.2ºC am Nachmittag ab und am Abend liegt sie bei 12.99ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf die weiteren Wetterdetails zeigt einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit beträgt 65 Prozent. Der Wind wird mit 4.3m/s aus Richtung 250º wehen und es werden Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.44m/s erwartet.

Somit bietet der heutige Tag auf Mallorca ideale Bedingungen für einen Ausflug in die Natur, einen Stadtrundgang durch Palma oder auch einfach nur zum Genießen der malerischen Ausblicke, die die Insel zu bieten hat. Nutzen Sie diesen Tag voller klarem Himmel und angenehmen Temperaturen und genießen Sie alles, was Palma zu bieten hat!