Das Wetter in Sóller zeigt sich zum Ende der dritten Kalenderwoche des Jahres von seiner milden Seite. Wir können uns auf einen Tag mit leichter Bewölkung bei angenehmen Temperaturen freuen. Die Wolkendecke bleibt bei etwa 17%, was bedeutet, dass wir einige Wolken am Himmel sehen werden, aber auch viel Sonnenschein genießen können. Die Regenwahrscheinlichkeit ist glücklicherweise gleich null, sodass wir ohne Schirm unterwegs sein können.

Temperaturprofil des Tages Die Temperaturen bewegen sich zwischen minimalen 11.87ºC und maximalen 18.01ºC. Der Morgen startet mit 12.02ºC und steigt bis zum Tag auf angenehme 17.67ºC. Am Nachmittag werden wir es mit 12.39ºC etwas kühler erleben, bevor es in der Nacht auf minimalistische 12.64ºC hinaufgeht. Gefühlte Temperaturen in Sóller Dank der geringen Luftfeuchtigkeit von 62% wird die gefühlte Temperatur etwas niedriger als die tatsächliche Temperatur sein. So können wir morgens mit 11.5ºC rechnen, während sie bis zum Tag auf 17.11ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es mit einer gefühlten Temperatur von 11.93ºC leicht kühl, und in der Nacht halten wir uns um die 12ºC Marke. Atmosphärische Bedingungen und Wind Der Himmel bleibt klar mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa. Windliebhaber aufgepasst: Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 4.79m/s aus der Richtung 244º und kann in Böen bis zu 9.31m/s erreichen. Packen Sie also Ihre Segel aus oder genießen Sie die erfrischende Brise. Alles in allem erwartet uns in Sóller ein angenehmer Tag mit einigen Wolken am Himmel, milden Temperaturen und einem kräftigen, aber angenehmen Wind. Genießen Sie den Tag und denken Sie daran, sich der Wetterverhältnisse entsprechend zu kleiden.