In der malerischen Küstenstadt Alcúdia, eingebettet in die sanfte Landschaft von Mallorca, wird der Wetterbericht für den 24. Januar 2025 ein paar Wolken und angenehm milde Temperaturen vorhersagen. Trotz der winterlichen Jahreszeit weist das Thermometer Werte auf, die in nördlicheren Gefilden neidvoll zur Kenntnis genommen werden. Erwarten Sie einen Tag, der sowohl einladend als auch erfrischend ist, perfekt für Spaziergänge an der Küste oder unter den majestätischen Pinien, die diese schöne Stadt säumen.

Die reine Wahrheit über die Temperaturen Die tatsächlich gemessenen Temperaturen reichen von minimal bemerkenswerten 13,36ºC bis zu einem Maximum von 19,26ºC. Am frühen Morgen werden Sie 13,41ºC erleben, was sich auf einen angenehmen 18,23ºC nahe dem Mittag erhöhen wird. Mit dem Nachmittag kommt eine sanfte Abkühlung auf 15,17ºC und die Nacht empfängt die Einwohner und Besucher von Alcúdia mit einem kühlen, aber immer noch milden 13,83ºC. Wie es sich wirklich anfühlt Trotz der zuverlässigen gemessenen Temperaturen kann die gefühlte Temperatur manchmal durch unterschiedliche Wetterbedingungen beeinflusst werden. Für den oben genannten Tag beträgt das thermische Gefühl am Morgen frische 12,9ºC, erwärmt sich jedoch gleichmäßig auf 17,73ºC tagsüber. Mit dem Einsetzen des Abends können Sie ein gefühltes Temperaturrückgang auf 14,75ºC und in der Nacht schließlich auf 13,36ºC erwarten. Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck wird sich auf einem stabilen Niveau von 1020 hPa halten. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62% bieten die klimatischen Bedingungen ideale Voraussetzungen für Außenaktivitäten. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 6,32m/s aus Richtung 216º wehen und gelegentlich in Böen von bis zu 11,67m/s auftreten. Die Wolkendecke wird nur einen geringen Anteil von 14% einnehmen, was die Sicht auf den klaren winterlichen Himmel von Mallorca gewährt. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erfreulicherweise bei 0, also können Sie den Tag vollkommen unbesorgt genießen.