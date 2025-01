Erwarten Sie einen klaren Himmel und milde Temperaturen in Santa Ponsa, einer beliebten Urlaubsdestination auf der Insel Mallorca, am 24. Januar 2025. Das Wetter verschönert den Charme dieser spanischen Insel noch mehr. Mit minimalen Temperaturen von 13,33ºC und maximalen 17.20ºC ist es ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit zu erkunden und sich an den Strand zu begeben.

Temperaturen im Detail Mit einem erwarteten Start in den Tag bei 14.26ºC am Morgen, wird die Temperatur im Laufe des Tages auf 16.97ºC steigen. Am Nachmittag können wir uns auf ein leichtes Abkühlen auf 14.47ºC freuen und die Nacht wird ebenfalls milde 14.38ºC mitbringen. Gefühlte Temperaturen Morgens dürfen wir uns auf ein thermisches Gefühl von 13.91ºC freuen. Dieses wird sich über den Tag mit 16.6ºC leicht steigern und uns am Nachmittag mit 14.3ºC beglücken. Auch in der Nacht bleibt es angenehm, das thermische Gefühl wird bei rund 14.15ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Luftdrucktechnisch liegen wir bei 1020 hPa und es wird eine Luftfeuchtigkeitsrate von 72% erwartet. Der Wind wird mit 4.02m/s aus Richtung 255º wehen und Böen können auf bis zu 7.18m/s steigen. Daher empfehlen wir, falls Sie einen Segelturn geplant haben, auf die Windbedingungen zu achten. Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass die Wolkendecke nur 5% beträgt und es eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% gibt. Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie den klaren Himmel und das angenehme Wetter in Santa Ponsa am 24. Januar 2025!