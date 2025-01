Ein herrlicher Tag erwartet uns in der bezaubernden Stadt Palma, der Hauptstadt von Mallorca. Das Wetter bleibt stabil und verspricht einen klaren Himmel. Für den 25. Januar haben wir eine niedrige Wahrscheinlichkeit von Regen und den perfekten Tag für einen Ausflug in Aussicht. Genießen Sie die milden Temperaturen und den strahlenden Sonnenschein in Palma!

Temperaturen - angenehmes Winterwetter Die Temperaturen zeigen sich von ihrer besten Seite. Der Morgen startet mit angenehmen 12.63ºC, ideal für einen ausgedehnten Spaziergang. Über den Tag erwartet uns ein Maximum von 17.22ºC, ideal für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 14.85ºC ab und am Abend erwartet uns eine Temperatur von 14.45ºC. Gefühlte Temperaturen – behagliches Klima Die gefühlten Temperaturen bleiben nahezu auf demselben Niveau wie die tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen verspüren wir angenehme 12.06ºC, tagsüber warme 16.75ºC, am Nachmittag ruhige 14.35ºC und am Abend behagliche 14.01ºC. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - ruhige Bedingungen Die Atmosphärendaten versprechen ebenfalls gute Bedingungen. Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei einem angemessenen Niveau von 67%. Es gibt also keinerlei Anzeichen von Unbeständigkeit in der kommenden Wetterlage. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.74m/s aus einer Richtung von 262º, während mit Böen bis zu 15.17m/s zu rechnen ist. Die Wolkendecke beträgt 0%, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was bedeutet, dass es einen klaren Himmel gibt.