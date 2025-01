Das malerische Küstenstädtchen Cala Rajada auf Mallorca präsentiert sich heute mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Ohne einen Schatten von Wolken am Firmament, sorgt der strahlende Sonnenschein für eine ideale Winteratmosphäre. Unsere Wettervorhersage verspricht einen Tag ohne Regen und mit guter Sicht, wodurch dieses Winterwetter sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern besonders beliebt ist.

Temperaturen im Überblick

Heute erwarten uns in Cala Rajada milde Temperaturen. Die minimale Temperatur liegt bei 13.47ºC, während die maximal erwartete Temperatur bei 17.91ºC liegt. Morgens früh kühlt es sich leicht auf 13.6ºC ab, steigt dann aber tagsüber auf einen angenehmen Höchstwert von 17.26ºC an. Zum Nachmittag hin erleben wir eine kleine Abkühlung auf 15.44ºC und die Nacht verbringen wir bei einer Temperatur von 14.6ºC.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Das tatsächliche Temperaturgefühl ist durchaus entscheidend. Und heute begeben wir uns auf eine kleine Achterbahnfahrt der gefühlten Temperaturen: Am Morgen empfinden wir eine Temperatur von 12.97ºC, während am Tag ein Maximum von 16.61ºC erreicht wird. Am Nachmittag sinken sie auf ein noch immer angenehmes Niveau von 14.79ºC, während die gefühlte Temperatur in der Nacht bei 13.97ºC liegt.

Detaillierte Informationen zu atmosphärischem Druck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Der heutige Tag ist ein typisches Beispiel für das ländliche mediterrane Klima. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einem Luftfeuchtigkeitswert von 60% herrscht eine ideal gemäßigte Kondition. Demgegenüber bläst der Wind mit einer Geschwindigkeit von 9.63 m/s aus Richtung 228º und könnte in Böen sogar bis zu 12.93 m/s erreichen. Trotz dieser Windstärke bleibt die Wolkendecke bei 0%, was einen ungetrübten Blick auf die strahlende Sonne ermöglicht und die Regenwahrscheinlichkeit bei glatten 0% hält.