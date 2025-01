Ein typisch mallorquinischer Wintertag erwartet uns in Santa Ponsa mit überwiegend bewölktem Himmel am 26. Januar 2025. Die Temperaturen schwanken durchaus moderat und trotz der Wolken bleibt es trocken. Besonders für Langzeitbesucher bietet der Tag ideale Bedingungen, um die Schönheit von Santa Ponsa zu erkunden, während die Insel in ein weiches, diffuses Licht getaucht ist.

Die Temperaturen für den Tag Die Temperaturen auf der sonnenverwöhnten Insel präsentieren sich an diesem Tag angenehm mild. Dabei erreichen wir eine mittelere Temperatur von 14.76°C. Die minimalen Temperaturen liegen bei rund 12.95°C, während die maximale Temperatur auf bis zu 15.93°C ansteigt. Der Tag startet mit 12.98°C am Morgen, steigt auf 15.81°C zum Mittag und kühlt sich am Nachmittag auf 14.77°C ab, bevor es zur Nacht hin auf 14.52°C abfällt. Gefühlte Temperaturen Der thermische Faktor ist dabei nicht zu vernachlässigen, der das Wettergefühl prägt. So wird das Wetter morgens gefühlte 12.24°C warm sein, während es sich tagsüber mit 15.22°C anfühlt. Der Nachmittag beläuft sich auf angenehme 14.81°C und die Nacht bringt letztendlich gefühlte 14.43°C mit sich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zusätzliche Aspekte, die bei der Wettervorhersage beachtet werden müssen, sind Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Der Atmosphärendruck liegt bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.69m/s aus der Richtung 212° und es kann zu Windböen von bis zu 11.12m/s kommen. Trotz der 79% Wolkendecke bleibt es trocken, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nämlich 0. Ein typischer mallorquinischer Wintertag in Santa Ponsa, perfekt für einen entspannten Spaziergang entlang des Strandes oder durch die engen Gassen der Stadt.