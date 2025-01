Das Wetter auf Mallorca zeigt sich zu Beginn der Woche von seiner ungemütlichen Seite. Am Montag trübte sich der Himmel bei aufkommendem böigem Wind zusehends ein. Trotz der Wolkendecke blieben die Temperaturen zunächst mild und erreichten tagsüber 19 Grad, während sie in der Nacht auf 13 Grad gesunken waren. Aufgrund des starken Windes und des hohen Wellengangs riefen die Behörden die Warnstufe Gelb aus.

Für Dienstag sagten Meteorologen leicht sinkende Temperaturen und eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit voraus. Besonders in den Morgenstunden könnten die Böen Sturmstärke erreichen, bevor sich die Wetterlage im Tagesverlauf etwas beruhigt. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft mit wiederkehrendem Regen, allerdings halten sich die Temperaturen weiterhin auf einem für die Jahreszeit milden Niveau.

Schmuddelwetter in der zweiten Wochenhälfte

Ab Donnerstag nimmt das Schmuddelwetter weiter zu. Die Regenmengen steigen, und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter. Zugleich dreht der Wind auf Nordost bis Nord, wodurch die Temperaturen spürbar zurückgehen. Höchstwerte von 14 bis 15 Grad markieren dann den neuen Tagesdurchschnitt.

Kalte Nächte und milde Überraschungen

Bereits in der Nacht zum Sonntag wurden örtlich ungewöhnlich tiefe Temperaturen gemessen. Am Kloster Lluc sank das Thermometer auf frostige 3,8 Grad, während der Flughafen von Palma 5,1 Grad verzeichnete. In Sa Pobla wurden 5,9 Grad gemessen, und Sineu meldete ähnliche Werte mit 5,4 Grad. Für einen Kontrast sorgte der Leuchtturm von Cala Rajada, wo mit 14,4 Grad eine verstörend milde Nacht registriert wurde.

Mallorca-Bewohner und Urlauber sollten sich auf eine durchwachsene Woche mit wechselhaftem Wetter einstellen. Regenschirm und wetterfeste Kleidung bleiben unerlässlich.