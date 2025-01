Wie wir voraussehen, wird Sóller am 28. Januar 2025 von einem milden Winterwetter verzaubert, geprägt von leichten Regen und gemäßigten Temperaturen. Die weitreichenden Mandelblütenfelder und zitrusgedeckten Täler der Stadt werden sich mit minimalen Temperaturen von 11ºC und maximalen 15,83ºC vermutlich etwas kälter fühlen als gewöhnlich. Trotzdem trägt die Schönheit der mallorquinischen Landschaft, selbst unter grauen Himmelsschleier, zu einem einzigartigen Anblick bei.

Temperaturunterschiede im Tagesverlauf

Die Temperaturverteilung am 28. Januar folgt einer üblichen Winterlinie. Der Morgen beginnt mit 11,64ºC und wird zur Tageshöchsttemperatur von 12,81ºC gegen Mittag klettern. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 11,26ºC und erreicht in der Nacht schließlich 11,1ºC. Obwohl die Unterschiede gering sind, empfehlen wir, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden und vorbereitet zu sein.

Gefühlte Temperaturen: Ist es kälter, als es aussieht?

Das thermische Gefühl oder auch gefühlte Temperatur spielt eine entscheidende Rolle in unserer Wahrnehmung des Wetters. Am Morgen fühlt es sich wahrscheinlich etwas kühler an mit 10,66ºC, steigt aber tagsüber auf ein angenehmes 11,79ºC. Am Nachmittag und in der Nacht sinkt das Gefühl wieder auf 10,11ºC bzw. 10,17ºC. Denken Sie daran, sich angemessen zu kleiden, und lassen Sie sich von der Winterkühlheit nicht überraschen, Mallorca!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Was erwartet uns?

Das Wettergeschehen am 28. Januar wird durch einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 63% bestimmt. Es ist ein eher ruhiger Wintertag zu erwarten, obwohl der Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 13,53 m/s in Richtung 309º auftritt. Windböen können 20,41 m/s erreichen, was zu einer leichten Unruhe in der Landschaft führen könnte. Die Wolkendecke ist mit 19% voraussichtlich gering und es besteht eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 96%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sóller am 28. Januar ein typisches Winterszenario erlebt: kalt, aber zauberhaft in seiner einzigartigen Art und Weise.