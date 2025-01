Gute Nachricht für Regenschirmverkäufer: Alcúdia bekommt heute besuch von sprichwörtlichen Regengöttern. Mit Temperaturen zwischen 12.4ºC und 18.02ºC, gekrönt von leichtem Regen, zeigt sich der Wintertag von seiner milden Seite. Der Tag verheißt nichts anderes als ein Wechselspiel zwischen leichtem Regen und vereinzelten Auflockerungen.

Die Temperaturen: Ein sanfter Vorstoß in winterliche Gefilde

Der heutige Tag läutet einen Rückgang in den winterlichen Temperaturen ein. Wir erwarten für den heutigen Morgen 13.25ºC, tagsüber eine moderate 14.56ºC und für den Nachmittag ein Temperaturdip auf 12.45ºC. Die Nachtendtemperatur wird dann wieder auf 12.4ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen: Die bittersüße Kälte des Winter

Temperatur alleine ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Für ein komplettes Bild müssen wir auch die gefühlten Temperaturen berücksichtigen. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 12.25ºC, tagsüber dann bei 13.56ºC. Der Nachmittag bringt ein gefühltes Temperaturtief von 11.27ºC und die Nacht endet mit gefühlten 11.39ºC. Trotz der Kälte, das Gefühl ist eher mild und behaglich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das perfekte Trio für den Regen

Auf der technischeren Seite des Wetters liegt der Atmosphärendruck bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, was günstige Bedingungen für gelegentlichen leichten Regen bietet. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15.65m/s aus der Richtung 260º und kann in Böen 23.78m/s erreichen. Trotz des leichten Regens ist die Wolkendecke mit nur 13% eher gering und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 33%. Es könnte sein, dass wir noch Lichtblicke an diesem sonst wolkenverhangenen Wintertag erblicken werden.