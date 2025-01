Port d'Andratx, das beschauliche Hafenstädtchen an der Westküste Mallorcas, wurde heute von einer wettertechnischen Melange aus leichtem Regen und überraschend milden Temperaturen für die Jahreszeit erfasst. Der Januar präsentiert sich weniger rau als man es normalerweise erwarten würde. Die Haupt-, Neben- und verwandten Begriffe, die dieses Wetter Duett bestimmen, sind Regen, Temperatur und Wind, die zusammenspielen und das typische Mallorca-Wetter prägen.

Temperaturen: Moderat trotz Winter

Auf der Thermometerskala tat sich heute einiges. Bei einem Tiefstwert von 13,29ºC und einem Höchstwert von 17,53ºC spielte das Januarwetter in Port d'Andratx sozusagen in der oberen Liga der Wintersaison. Bereits beim Hahnenschrei wurden 14,09ºC gemessen, tagsüber ging es leicht abwärts auf 13,69ºC, nachmittags bildete sich eine Pattsituation mit 14,1ºC und in der Nacht blieben wir bei milden 13,89ºC.

Gefühlte Temperaturen: Liebe liegt in der Luft

Was auf dem Thermometer steht, muss noch lange nicht der Körper wahrnehmen. So verhielt es sich auch heute in Port d'Andratx. Morgens lag das gefühlte Thermometer bei 13,25ºC, tagsüber ging es ein bisschen bergab auf 12,76ºC, nachmittags kletterte es wieder leicht auf 13,05ºC und nachts ließ es sich bei 13,08ºC gut aushalten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das unsichtbare Trio

Der Atmosphärendruck hielt sich heute konstant bei 1016 hPa. Eine trockene Luft? Nicht wirklich, denn der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz lag bei 63%. Im Bereich der Windstärke gab es regen Betrieb, der Wind blies mit 16,24m/s aus 273º Richtung und die Böen erreichten eine Geschwindigkeit von 22,48m/s. Angesichts der Wetterbedingungen bleibt nur zu hoffen, dass die 33% Wolkendecke sich gegen die Prognose von 83% Regenwahrscheinlichkeit durchsetzen. Denn mal ehrlich, bei den milden Temperaturen macht sich ein Schirmcafé im Freien doch sehr gut. Werden Sie Zeuge eines weiteren Kapitels in der unendlichen Geschichte zwischen Sonne, Wind und Wolken im wunderschönen Port d'Andratx. Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden!