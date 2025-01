Willkommen zur aktuellen Wettervorhersage für Sóller, herzlichst präsentiert von Ihrem erfahrenen lokalen Meteorologen-Team. Heute konzentrieren wir uns auf den 29. Januar 2025. Zeichnen sich wesentliche Änderungen ab, die den Tagesablauf beeinflussen könnten? Werfen wir einen genaueren Blick auf die Details.

Temperaturen: Recht mildes Winterwetter erwartet

Die zu erwartenden Temperaturen präsentieren sich durchaus mild für diese Winterzeit. Mit einer minimal temperatur von 9.07ºC und einem Maximum von 12.7ºC, bleibt es eher herbstlich als winterlich. Am Morgen erwartet uns ein relativ angenehmes 10.21ºC, während die Temperaturen am Mittag auf ihren Höhepunkt von 12.67ºC klettern. Am Nachmittag kühlt es etwas auf 9.29ºC ab und in der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 10.05ºC.

Gefühlte Temperaturen: Etwas kühler als erwartet

Wie wir alle wissen, können gefühlte Temperaturen manchmal von den gemessenen abweichen. So wird es etwa morgens mit 9.06ºC ein wenig kühler empfunden als die tatsächliche Temperatur. Auch tagsüber bleiben wir etwas cooler mit einer gefühlten Temperatur von 11.61ºC. Am Nachmittag wird es merklich frischer mit einem gefühltem Abfall auf 7.19ºC und in der Nacht bei 9.33ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Annehmbare Bedingungen, aber windig

Der Atmosphärendruck präsentiert sich stabil bei 1019 hPa. In Sachen Luftfeuchtigkeit zeigt der Anteil einen Wert von ungefähr 62%, was eine eher durchschnittliche Luftfeuchtigkeit darstellt. Der stärkste Faktor wird heute allerdings der Wind sein. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 11.75m/s aus Richtung 306º und Böen, die bis zu 18.51m/s erreichen, könnte es draußen ziemlich ungemütlich werden. Hinzukommt eine Wolkendecke von 42%, aber die gute Nachricht – die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 0%.

Abschließend eine freundliche Reminder an alle Bewohner und Besucher von Sóller: Behalten Sie immer das Wetter im Blick und vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden, besonders in windigen Zeiten wie diesen. Bleiben Sie sicher und bis zum nächsten Wetterbericht!