Im zauberhaften Badeort Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns heute, den 30. Januar 2025, ein wettermäßig eher zurückhaltender Tag. Trotz des Wortes "nubes" - oder auf Deutsch "Wolken" - in der Prognose, lassen wir uns aber keineswegs die Laune verderben, denn auch ein wolkenverhangener Himmel kann seinen eigenen Charme haben.

Temperatur: Von erfrischend bis mild

Freuen wir uns auf milde Temperaturen, die sicherlich jedem Wetterfrosch ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Die Temperatur erreicht ihre minimale Marke von kühlen 9.83ºC in den späten Abendstunden. Doch keine Sorge, tagsüber erwarten uns angenehme 13.59ºC und auch am Morgen und Nachmittag bleiben wir mit 11.19ºC bzw. 11.7ºC im zweistelligen Bereich.

Gefühlte Temperaturen: Gemütlich und behaglich

Die gefühlten Temperaturen liegen nah an den realen Werten: Morgens starten wir mit behaglichen 10.4ºC in den Tag, steigern uns auf 12.49ºC zur Mittagszeit und gleiten mit 10.65ºC in den Nachmittagsstunden sanft in den Feierabend. In der Nacht wird es mit 9.83ºC erneut ein wenig frischer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein sanfter Hauch Mallorcas

Die weiteren Parameter unseres Wetterberichts zeigen ein gleichmäßiges Bild: Der Luftdruck beträgt stabile 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 57%. Für den gewissen Hauch Mallorca sorgt unser Wind, der mit durchschnittlichen 6.49m/s aus Richtung 243º weht und in Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 10.01m/s erreicht. Die Wolkendecke bleibt den ganzen Tag über konstant bei 100% und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt lediglich 1%. Abschließend sei gesagt, dass auch ein wolkenverhangener Tag in Cala Millor seinen Reiz hat. Packen Sie Ihre Jacken ein und genießen Sie die frische Meeresbrise. Machen Sie das Beste aus diesem Tag, denn auf Mallorca, da leuchtet das Herz - auch wenn der Himmel mal grau ist.