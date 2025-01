Mallorca ist bekannt für sein mildes Winterklima, doch der kommende 30. Januar in Port d'Andratx wird von leichtem Regen und kühleren Temperaturen geprägt sein. Die Inselbewohner können sich auf eine Mindesttemperatur von 11,96°C freuen, während das Thermometer auf maximal 14,34°C steigen wird. Der Tag beginnt mit frischen 13,84°C am Morgen, wobei die Werte im Laufe des Tages nur geringfügig schwanken werden. Ein Blick auf die Regenwahrscheinlichkeit von 62% und einen eher verhüllten Himmel mit einer Wolkendecke von 35% rundet dieses vielschichtige Wetterbild ab.

Temperaturverlauf des Tages

Die tagsüber erwarteten Temperaturen bleiben konstant. Am Vormittag erwarten wir 13,84°C, und diese Temperatur wird sich nur unwesentlich auf 13,89°C zur Mittagszeit erhöhen. Am Nachmittag kühlt es sich dann auf 13,07°C ab und erreicht in der Nacht seinen Tiefpunkt mit 11,96°C.

Das gefühlte Thermometer

In Sachen gefühlter Temperatur wird der Tag mit angenehmen 13°C eröffnet. Tagsüber fühlt es sich ein kleines bisschen kühler an mit etwa 12,95°C. Später am Nachmittag sollte man dann die liebgewonnene Winterjacke nicht vergessen, da die gefühlte Temperatur auf 12,03°C sinkt. In der Nacht fühlt sich die Temperatur dann bei etwa 11,04°C am kältesten an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa, und die Luftfeuchtigkeit misst etwa 62%. Der zu erwartende Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,25 m/s aus der Richtung 263º und bringt gelegentlich Böen von bis zu 9,16 m/s mit sich. Das perfekte Wetter also für einen gemütlichen Tag im Inneren und vielleicht sogar einen guten Grund, die winterliche Stimmung mit einer heißen Schokolade zu genießen.