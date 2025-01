Der Januar-Tag erwacht in Cala Rajada mit einem erfrischenden Potpourri aus einem Hauch von Winde, leichtem Regen und Wolken, die unser Launometer steigen lassen. Der meteorologische Mix für den 30. Januar 2025 scheint der perfekte Grund, drinnen zu bleiben und das leise Trommeln der Regentropfen auf dem Fensterbrett zu genießen.

Temperaturaussichten

Die Temperatur schaukelt sich heute zwischen milden 10,84ºC in der Nacht und maximal 14,5ºC am Tag ein. Der Morgen kündigt sich mit 11,8ºC an, bevor er einem Tag mit 13,94ºC Platz macht. Der Nachmittag wird leicht kühler mit 12,36ºC, bevor die Nacht wieder ihr kühles Tuch mit 10,84ºC ausbreitet.

Gefühlte Temperatur

Die Thermometer können trügen, deshalb berücksichtigen wir das Gefühl der Temperatur. Morgens fühlbar mit ungefähr 11,05ºC, schwillt die gefühlte Temperatur tagsüber mit 12,85ºC an. Am Nachmittag sind es 11,32ºC, bevor sie in der Nacht auf 9,76ºC sinkt.

Wolken, Wind und mehr

Die Atmosphäre strafft sich mit einem Druck von 1014 hPa, begleitet von einer Luftfeuchtigkeitsrate von 56%. Ein schwungvoller Wind weht heute mit 6,3 m/s aus einer Richtung von 239º. Böen steigen eventuell auf bis zu 10,97 m/s. Die Wolkendecke hält uns bedeckt mit einer Kompaktheit von 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 20%. Der Tag in Cala Rajada kündigt sich eher als ein Tanz im Regen an, gemischt mit abwechselnden Windakkorden. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Nehmen Sie sich einfach die Zeit, das Plätschern der Regentropfen auf der Fensterscheibe zu genießen.