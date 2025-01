In der malerischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca herrscht am 31. Januar 2025 leichter Regen. Trotz der nassen Bedingungen beim Erwachen in der Frühe, bietet der Tag jedoch durchaus angenehme Temperaturen. Der Morgen begrüßt uns mit 12.37ºC und erwartetem Regen, die Tagesmitte hält diese Temperatur aufrecht, bevor es am Nachmittag auf 11.58ºC sinkt und die Nacht bei leicht kühleren 11.68ºC eintrifft.

Temperaturaussichten des Tages Die berechneten Temperaturen für den Tag sind erfreulich konstant. Der heutige Tag beginnt bereits mit angenehmen 12.37ºC und erreicht im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 12.56ºC. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht ab und erreicht einen Wert von 11.58ºC, während die Nachttemperaturen bei 11.68ºC liegen. Hautnah erleben: Gefühlte Temperaturen des Tages Gefühlt wird der Küstenwind trotz der milden Temperaturen ein wenig kühler wirken, obwohl die Differenzen minimal sind. Der Morgen wirkt mit gefühlten 11.59ºC, während die Tageshöchsttemperatur gefühlte 11.67ºC erreicht. Am Nachmittag wird das Thermometer auf gefühlte 10.67ºC sinken und die Nacht kühlt weiterhin auf 10.6ºC ab. Ein Blick in den Himmel: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der heutige atmosphärische Druck liegt bei 1026 hPa. Ein recht hoher Wert, der die allgemeine Wetterstabilität reflektiert. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt jedoch 77%. Verantwortlich dafür ist der beständige Regen, der die umliegende Naturfeuchte erhöht. Der Wind bläst kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von 11.8m/s aus nördlicher Richtung (24º) und kann in Böen sogar auf 11.95m/s ansteigen. Bitte achten Sie auf eventuell eintretende Windeinflüsse, besonders wenn Sie planen, im Freien zu sein oder gegebenenfalls Segeltouren unternehmen möchten. Die prognostizierte Wolkendecke beläuft sich auf 84% und es besteht ausnahmsweise eine durchgehende Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Die Landschaft von Cala Rajada wird demnach heute ein feuchtes, aber atmosphärisch reiches Spektakel bieten.