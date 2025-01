Willkommen zu unserem alltäglichen Wetter-Update! Heute dreht sich alles um das malerische Sóller, eine idyllische Gemeinde, die in einer grünen, verträumten Welt mit launischem Wetter und abwechslungsreicher Schönheit liegt. Trotz der faszinierenden Umgebung steht uns ein aufschlussreicher Tag bevor, an dem ein leichter Regen die Szene aufgreift und eine Fülle atmosphärischer Details hervorbringt. Bleiben Sie mit uns, wenn wir den Tag für Sie aufschlüsseln.

Der Temperatur-Überblick: Ein gemäßigter Übergang von kühl zu kalt

Um es kurz zu machen, wir befinden uns in einer frischen Abstiegsfahrt, meine Damen und Herren. Mit Minimaltemperaturen von 6.51ºC am Morgen und einem sanften Anstieg auf 10.79ºC zu Mittag, erwartet uns ein gemäßigter Wintertag. Falls Sie Ihren Tag mit einem gemütlichen Nachmittagsspaziergang ausklingen lassen möchten, bleiben Sie allerdings gewappnet - die Temperaturen sinken bis zum Abend auf 8.35ºC. Ihre wohlverdiente Ruhe wird bei gemütlichen 6.84ºC in der Nacht eingeleitet.

Die gefühlten Temperaturen: Frisch, frischer, Sóller!

Die wirkliche Geschichte liegt in der gefühlten Temperatur, die den ganzen Tag hindurch konstant kühl bleibt. Bereiten Sie sich auf einen spannenden Tag mit erfrischenden 7.62ºC am Morgen vor, die bis zum Mittag leicht auf bis zu 9.78ºC ansteigen. Der Nachmittag wartet mit kühlen 7.08ºC auf - also packen Sie besser Ihre Mütze und Handschuhe ein. Und vergessen Sie die warme Decke nicht, da die Nacht mit rauen 4.31ºC auf uns wartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein umfassendes atmosphärisches Bild

Zeit, ein wenig mehr ins Detail zu gehen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% erwartet uns ein lebhaftes, dynamisches Wetterbild. Und natürlich wäre kein Wetterbericht ohne einen kurzen Blick auf die Windbedingungen vollständig - erwarten Sie einen mäßigen Wind mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 3.66 m/s in Richtung 24º, der mit Böen von bis zu 4.81 m/s ansteigt. Ein perfekter Tag, um drinnen zu bleiben und eine Tasse heißen Kakao zu genießen.

Dank einer beträchtlichen Wolkendecke von 95% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% nehmen wir eine optimale Gelegenheit wahr, die Romantik des Regens zu genießen. Also machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie den Tag, während die Mutter Natur ihr bestes Schauspiel aufführt.