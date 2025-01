Der Monat beginnt in Port d'Andratx mit Wetterszenarien, die für diese Zeit des Jahres recht typisch sind. Die Voraussage zeigt, dass die Bewohner und Besucher der Insel für einen Tag mit leichtem Regen vorbereitet sein sollten. Unterstützt von einem äußerst wechselhaften Himmel, wird unser geliebter Hafen von Andratx von einer Wolkendecke bedeckt sein, die zu 95% ausgefüllt ist, was eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% bedeutet. Zudem wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.68m/s aus der Richtung 95º wehen, mit Böen von bis zu 6.64m/s.

Temperaturen

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden im Laufe des Tages eher mild sein. Uns wird ein minimaler Wert von 9.71ºC und ein Maximum von 11.19ºC erwartet. Bereiten Sie sich auf morgendliche Temperaturen von 10.86ºC vor, sie sinken leicht auf 9.88ºC am Tag. Am Nachmittag wird es dann 10.28ºC warn, bevor die Temperatur auf den Höchstwert von 11.19ºC in der Nacht steigt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl entspricht nicht immer den tatsächlichen Temperaturen. Unsere Sinne werden morgens eine Temperatur von 9.86ºC empfinden, die im Laufe des Tages auf 7.35ºC sinkt. Am Nachmittag erhalten wir dann ein thermisches Gefühl von 9.43ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf 10.11ºC ansteigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1022 hPa, was einen stabilen Tag verspricht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 81% recht hoch, was nicht untypisch für diese Jahreszeit und dieses Wettergeschehen ist.

Wir empfehlen, sich warm anzuziehen und einen Regenschirm griffbereit zu halten. Trotz des leichten Regens und der etwas kühleren Temperaturen bietet Port d'Andratx immer noch eine herrliche Aussicht und eine angenehme Atmosphäre. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!