Feinster Schmuck made in Mallorca: Der Schmuckhersteller und Perlenfabrikant Majorica aus Manacor hat sein neugestaltetes Muttergeschäft in seinem Heimatort eingeweiht. Bei dem Fest in der Boutique in der Vía Palma waren neben dem Generaldirektor des Unternehmens, Didier Grupposo, unter anderen die Präsidentin der Balearen-Regierung, Marga Prohens, der Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver, sowie der Landesminister für Unternehmen, Beschäftigung und Energie, Alejandro Sáenz de San Pedro, anwesend.

Seit seiner Renovierung verfügt das Geschäft über einen Museumsbereich mit emblematischen Stücken aus der Geschichte Mallorcas sowie einen Vorführbereich, in dem die Behandlung und das Auffädeln von Perlen demonstriert werden. Außerdem haben sich die Gestalter für hellere Farben und die Anpassung des aufgefrischten Stils der Marke entschieden. Darüber hinaus wurde die Verkaufs- und Präsentationsfläche der Boutique geöffnet und vergrößert. All das soll Kunden ein moderneres, einladenderes und interaktiveres Einkaufserlebnis bieten.

So sieht der renovierte Store von Majorica in Manacor aus. Foto: Grupo Serra

„Die Renovierung des Flagship-Shops in Manacor stellt ein neues Kapitel in der Geschichte von Majorica dar und bekräftigt unser Engagement für die Insel Mallorca. Mit einer Kombination aus Tradition und Modernität bietet das Geschäft ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das die Kunden von heute und morgen begeistern wird”, kommentierte der Generaldirektor von Majorica, Didier Grupposo, die Zeremonie.

Majorica stellt seit 1890 Kunstperlen her. Das Unternehmen wurde von einem Deutschen gegründet. Seit 1902 gibt es die eine Fabrik der Marke in Manacor, in der alle ihre Produkte produziert werden. Im November 2020 – während der Coronakrise – meldete Majorica Konkurs an. Der französische Konzern Majolaperla übernahm im Mai 2021 den Hersteller.

Das mallorquinische Unternehmen beschäftigt fast 300 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 1500 Verkaufsstellen auf der ganzen Welt. Schon 1917 wurde eine Niederlassung auf der berühmten Fifth Avenue in New York City eröffnet. Im August 2023 fügte Majorica in Miami eine Vertretung in einem der größten Einkaufszentren der USA hinzu. In China betreibt die Marke fünf Geschäfte.

„Ich glaube an Mallorca”, sagte Grupposo im Gespräch. „Die Stärkung unseres Standortes in Manacor unterstreicht unsere Verbindung mit der Insel”, fügte er hinzu. Bezüglich weiterer Expansionspläne informierte Grupposo, dass die Eröffnung einer Boutique in Palma de Mallorca kurz bevorstehe. Des Weiteren sollen Dependancen auf dem spanischen Festland in Barcelona (September) und Madrid (noch vor Weihnachten) folgen.